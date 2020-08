Il distributore di detersivo contro lo spreco di plastica

BERNA - Da Migros la lotta allo spreco di plastica passa da un distributore di detersivo. Infatti, da subito nelle filiali Marktgasse di Berna e Shoppyland di Schönbühl i clienti possono riempire da soli i flaconi vuoti di detersivi per bucato e per stoviglie.

I prodotti disponibili sono quattro: della marca “Migros Plus” ci sono il detersivo per stoviglie al limone e il detersivo per capi colorati; della marca “Total” sono disponibili invece il gettonato detersivo per capi colorati e il detersivo per stoviglie “Handy”. Tutti e quattro i prodotti sono biodegradabili e privi di microplastica.

Ecco come funziona - I clienti scelgono il prodotto desiderato e pongono il flacone vuoto sotto il rubinetto di riempimento. Grazie al codice a barre il sistema riconosce il prodotto ed eroga nel flacone la quantità giusta semplicemente premendo un tasto. Il cliente non deve far altro che richiudere il flacone, incollare la nuova etichetta stampata e pagare l'articolo come di consueto alla cassa o al self-checkout. Quando il flacone è vuoto, va semplicemente riportato in filiale e riempito nuovamente alla stazione di riempimento. Il prezzo dei quattro prodotti è identico al prezzo dei flaconi già pieni sugli scaffali.

Il progetto rappresenta per Migros un ulteriore passo avanti orientato al futuro nell'ambito della plastica e delle confezioni: oltre al sempre più ampio servizio di riciclaggio, Migros ottimizza regolarmente le confezioni rinunciando, laddove possibile e sensato dal punto di vista ecologico, alla plastica.

Migros