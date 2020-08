«Il virus sta aumentando». Spagna nella lista nera. A rischio le donne incinte

BERNA - La Confederazione ha istituito un incontro con i media oggi a Berna per definire il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus.

Alla conferenza prendono parte Patrick Mathys (responsabile della sezione Gestione delle crisi e collaborazione internazionale dell'UFSP), Sang II Kim (a capo della sezione Trasformazione digitale dell'UFSP), Micheal Schöll (Vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia e polizia (DFGP), Virginie Masserey (a capo della sezione Controllo delle infezioni, UFSP), e Mike Schübach (Vicedirettore della sezione Diritto 2 dell'UFSP).

Situazione della pandemia - Mathys ha spiegato la situazione attuale nel nostro Paese, sottolineando l'importanza di restare vigili.

Oggi, lo ricordiamo, sono stati segnalati altri 181 casi di contagio da coronavirus, che ha portato il totale elvetico a 35'927. Un aumento rispetto ai 130 di ieri, e ai 66 di lunedì. Il bilancio dei decessi è invece di 1'706. Per quel che concerne i test, ne sono finora stati effettuati 815'937, il 5.3% dei quali è risultato positivo.

«Settimana scorsa è stato due volte superato il limite dei 200 casi, questa settimana fortunatamente sono un po' meno. Il tasso di positività è del 2,2%, la settimana scorsa la media era del 3,5%. Si tratta di una leggera stabilizzazione, ma non c'è motivo di rilassarsi. La situazione è ancora tesa, dobbiamo stare attenti e rispettare le regole» ha detto l'esperto dell'UFSP.

In seguito, Mathys ha sottolineato la situazione a livello internazionale, ancora preoccupante. «In tutto il mondo sono noti più di 18 milioni di casi e quasi 700'000 morti», ha spiegato «l'onda pandemica non sta diminuendo, ma aumentando». «Come comunità globale, dobbiamo fare tutto il possibile per contenere la pandemia».

Il rapporto di monitoraggio - È stato pubblicato il rapporto sull'efficacia delle misure della pandemia in Svizzera, per il mese di luglio, disponibile online.

Secondo Mathys, il rapporto mostra come la mobilità in Svizzera continui ad aumentare, «abbiamo raggiunto un livello paragonabile a quello della situazione prima della crisi».

Inoltre, l'aumento del numero di casi è riconducibile a un rilassamento generale. «I rapporti delle aziende di trasporto sull'uso obbligatorio delle maschere sono positivi, l'80-100 per cento dei passeggeri vi aderisce» ha spiegato Mathys.

Infine, «Alcuni Cantoni temono di non essere più in grado di attuare in modo significativo il contact tracing in caso di focolai con un gran numero di infezioni», bisogna restare allerta. Se la situazione dovesse peggiorare di nuovo, i Cantoni dovranno adottare ulteriori misure a livello locale e regionale.

Donne incinte vulnerabili - Le donne incinte sono state ora inserite nella lista delle persone vulnerabili. Il motivo è relativamente semplice: «La probabilità di un decorso grave della malattia è leggermente aumentato rispetto ad altre donne della stessa età. Questa è una misura precauzionale per aumentare la sicurezza delle donne incinte», ha detto Mathys.

Virginie Masserey ha aggiunto: «È molto difficile dire quanto sia veramente pericoloso. Il rischio per le donne in gravidanza è tra 1,5 e 5 volte superiore, a seconda dello studio, che la malattia abbia un decorso grave». Inoltre, «non possiamo escludere la possibilità che ci siano anche alcuni rischi per la salute del feto. Il virus può infettare la placenta, che può portare ad una cattiva alimentazione del feto. Se poi un neonato è già nato con un'infezione, questo può essere ancora più pericoloso. Ma non sappiamo ancora esattamente quali siano i rischi».

Spagna nei Paesi a rischio - Come da noi anticipato, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha oggi modificato l'elenco dei paesi a rischio, aggiungendo anche la Spagna (a eccezione delle Isole Baleari e delle Isole Canarie). La misura entrerà in vigore a partire dall'8 agosto.

La decisione è stata presa dopo che il limite del tasso d'infezione nel Paese iberico è stato superato con 68,6 infezioni per 100'000 persone. Se anche le isole raggiungessero questo tasso, verrebbero incluse.

Sono state aggiunti anche altri Paesi, la lista è consultabile qui. Non sono più nella lista: Russia, Azerbaijan, e gli Emirati Arabi Uniti.

In risposta a una domanda, Mathys ha ribadito che quando si viaggia in Spagna o in altri paesi dell'elenco, se ci si trova nel paese per meno di 24 ore, l'obbligo di quarantena non si applica.

La situazione dello stipendio - Parola a Michael Schöll: «Quando una famiglia torna (da sabato) dalla Spagna, deve andare in quarantena. Per quanto riguarda il salario, se i lavoratori possono lavorare da casa, allora la situazione è chiara: lo stipendio continuerà a essere pagato». Se questo non è possibile, la situazione è più complicata: «Se si considera la quarantena come l'adempimento di un dovere legale e la partenza è stata fatta in un momento in cui la Spagna non era nella lista, non è esattamente colpa loro». Si potrebbe quindi sostenere che il datore di lavoro debba continuare a pagare lo stipendio. Tuttavia, la questione non è ancora stata chiarita dal punto di vista giuridico.

Per il Consiglio federale, il fattore più importante è il rispetto della quarantena. Nessuno dovrebbe cercare di sfuggire alla quarantena per paura di non ricevere lo stipendio. In un caso simile, i lavoratori hanno diritto all'80% della perdita di salario per i 10 giorni di quarantena» ha detto Schöll. «Chiunque sia colpito dall'obbligo di quarantena deve farla, per rispetto e per la protezione di tutti».

2,15 milioni di download per Swiss Covid - Ha poi preso la parola Sang-Il Kim, che ha informato sullo stato attuale dell'App Swiss Covid: «ha registrato 2,15 milioni di download, il che corrisponde a circa il 25 percento della popolazione». Inoltre, sono stati inseriti 327 codici, che corrispondono al 10% di tutte le persone positive testate nel periodo corrispondente.

È in fase di sviluppo ora un miglioramento dello scambio e della cooperazione con i paesi vicini e con i paesi dell'Unione Europea.

Migliorato lo scambio di dati - Il flusso di dati tra i responsabili del contact tracing e le autorità sta migliorando con il passare del tempo, ha detto Kim. Sono inoltre in corso sforzi per migliorare lo scambio di dati tra la Confederazione e i Cantoni.

Attualmente è in fase di realizzazione anche un sistema informatico denominato Sormas. Questo strumento dovrebbe supportare il contact tracing nei prossimi mesi. Finora i Cantoni hanno lavorato principalmente con Excel. Il nuovo strumento fornirà una migliore scalabilità e anche la protezione dei dati sarà migliorata.

Ora le domande dei giornalisti.

E il vaccino? - Mathys non ha dato ulteriori dettagli, ma ha assicurato che la trattativa è agli sgoccioli: «Stiamo per firmare». Mathys: «Fino alla firma del contratto non voglio commentare le ragioni e il contenuto delle trattative. Anche per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento».

Come è potuta accadere la panne dei dati? - Mathys: «Faremo dei miglioramenti in termini di gestione della qualità. Le cifre sono state compilate su richiesta di una società di media, in riferimento al database, e l'allocazione è funzionata in modo sbagliato. È stato un errore umano. Può succedere. Nessuno qui dentro non ha mai commesso un errore».

«Visto il dato che Ginevra ha riferito venerdì, che il 40% delle infezioni sono dovute alle visite ai club, probabilmente siamo stati influenzati anche noi e non ce ne siamo accorti a prima vista. Non è stato un errore così evidente come viene talvolta descritto. Regoleremo i processi in modo che questo non accada più».

Chi è in Spagna deve tornare? - «No, le famiglie non devono tornare», ha detto Mathys, «Con l'inclusione nell'elenco si raccomanda di astenersi dal viaggiare in Spagna. Ma quelli che sono già lì, non devono tornare ora».

Qual è il ruolo attuale dello Stato Maggiore della Confederazione? - «Lo Stato maggiore federale non si è riunito nelle ultime settimane, è stato in vacanza. Ma lo farà di nuovo, ha un ruolo di coordinamento» ha spiegato Mathys. «Si discuterà inoltre di come la Confederazione e i Cantoni possano collaborare e coordinare le misure. Vorremmo anche avere un rapporto di situazione elettronico e inclusivo, ma ci sono ancora degli ostacoli. Abbiamo anche dovuto fare un po' di rattoppi durante la crisi perché abbiamo dovuto sviluppare diverse piattaforme. Quanto più integrate sono tali soluzioni, tanto meglio possono essere applicate, ma al momento si tratta solo di progetti».

Cosa si saprà di più, in futuro, riguardo ai dati? Kim: «Il motivo del tampone sarà sempre dichiarato in futuro, come anche quando è stato fatto. Verrà indicato anche quando sono iniziati i sintomi, e se è possibile seguire la catena di infezione di ogni singolo caso. Per avere i dati più completi possibili, utilizzeremo sia i dati dei medici che quelli del contact tracing».

Come si possono migliorare i dati sui luoghi di infezione? Tutti i cantoni partecipano? - Kim: «Siamo in discussione con tutti i cantoni e sono tutti disposti a collaborare».

Masserey: «Il medico compila il modulo quando riceve il risultato positivo del tampone, in assenza della persona infetta. È qui che i dati forniti dal contact tracing possono aiutare ad avere un quadro più preciso del luogo in cui si è verificata l'infezione. Tuttavia, succede che nemmeno la persona stessa sa dove è stata infettata, a volte è impossibile scoprirlo».

Mathys aggiunge: «È chiaro che non scopriremo mai l'80 o 90 per cento di tutti i luoghi di infezione». Infatti, tra incubazione, decorso, e decisione di fare il tampone possono passare diversi giorni, «in cui si incontrano molte persone al lavoro, nei trasporti pubblici, amici e familiari».

Cosa devono fare le donne incinte se non possono lavorare da casa? - Masserey: «Rispettare le regole di igiene e distanza, e indossare una mascherina se la distanza non può essere mantenuta. Sul lavoro, è il datore di lavoro che deve garantire il mantenimento della distanza ed evitare il rischio di contatto. Se questo non è possibile, dovrebbero lavorare da casa».

È consueto che l'UFSP finanzi la ricerca del vaccino? - Mike Schüpbach: «La legge sulle epidemie prevede la possibilità di concedere aiuti finanziari a organizzazioni private e pubbliche. Chiunque fosse interessato deve però prima presentare una domanda, che viene poi esaminata. Senza un'applicazione concreta non c'è denaro».

Il Canton Zurigo ottiene i dati dei passeggeri direttamente dalle compagnie aeree, è una procedura corretta? - Mathys: «Il Canton Zurigo utilizza la sua posizione strategica con l'aeroporto. Tuttavia, ci sono domande sulla legalità della questione, che dovrà ancora essere esaminata direttamente con il Cantone. Sarebbe inoltre problematico se la Confederazione non ricevesse i dati o se li ricevesse in ritardo.

È mancata forse una certa organizzazione dall'alto durante le vacanze estive? Nel periodo in cui il numero dei casi è nuovamente aumentato, non è aumentata anche la presenza del Consiglio federale.

Mathys: «Sussiste una pausa estiva anche nei media, e il coronavirus è un buon argomento per riempire le pagine. Sì, ci sono state domande, ma c'erano anche in precedenza in termini di cooperazione, coordinamento e visibilità tra i Cantoni. Non capisco tutto questo accanimento a causa dell'unico errore commesso dall'UFSP. Non vedo il motivo di creare un ostacolo tra noi e i Cantoni. I Cantoni sono responsabili e ci saranno 26 soluzioni diverse. Era prevedibile. Ma penso che sarebbe sbagliato rimettere in discussione il federalismo adesso, solo per rendere più uniforme la gestione delle crisi. I Cantoni possono reagire in modo molto più specifico agli eventi regionali. L'hanno fatto. Non c'è motivo di pensare che qualcosa sia cambiato nella gestione della crisi negli ultimi giorni o settimane. Ciò che è difficile per tutti è che attualmente ci troviamo vicini ad una soglia critica in termini di tassi di infezione. Ci siamo rilassati molto, e non vogliamo chiuderci nuovamente. In questo senso non cambierà nulla fino a quando la minaccia non diventerà nuovamente più ampia».

Aggiornamenti conclusi.