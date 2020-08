La Spagna entra a far parte dei Paesi a rischio

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica ha modificato l'elenco dei paesi a rischio, aggiungendo Singapore e Spagna (a eccezione delle Isole Baleari e delle Isole Canarie). La misura entrerà in vigore a partire dall'8 agosto.

La decisione è stata presa dopo che il tasso d'infezione nel Paese iberico è stato superato con 68,6 infezioni per 100'000 persone. Il Consiglio federale fornirà informazioni sul nuovo elenco alle 14.00.

Dall'inizio di luglio - ricordiamo - è obbligatoria la quarantena per le persone che rientrano da un Paese o da una regione con un rischio di infezione elevato. Chi torna in Svizzera deve annunciarsi alle autorità cantonali entro due giorni e vengono effettuati controlli a campione casuali per verificare il rispetto della disposizione.

In tutto sono 46 i Paesi (o regioni) presenti sulla lista e per cui bisognerà osservare un periodo di quarantena. Al momento ci sono 16'269 persone in auto-quarantena perché rientrati da un Paese a rischio. Questi sono:

Guinea Equatoriale

Argentina

Armenia

Bahamas

Bahrain

Territorio Palestinese Occupato

Bolivia

Bosnia Erzegovina

Brasile

Capo Verde

Chile

Costa Rica

Repubblica Dominicana

Ecuador

El Salvador

Swaziland

Guatemala

Honduras

Iraq

Israele

Kazakistan

Qatar

Kyrgyzstan

Colombia

Kosovo

Kuwait

Lussemburgo

Maldive

Messico

Moldova

Montenegro

Macedonia del Nord

Oman

Panama

Perù

Romania

Sao Tome e Principe

Arabia Saudita

Serbia

Singapore

Sint Maarten

Spagna (eccetto le Isole Baleari e le Isole Canarie)

Sud Africa

Suriname

Isole Turks e Caicos

Stati Uniti d'America (compresi Puerto Rico e Isole Vergini americane)