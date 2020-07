Boom della vendita diretta nelle fattorie durante il lockdown

Vendita diretta Caricamento in corso ... Di solito dove acquisti verdure, carne e latticini? Al supermercato Nei piccoli negozi Direttamente nelle aziende agricole Altro [{"keyQ":"q_qpx4r6"}] Vota Risultati Di solito dove acquisti verdure, carne e latticini? Al supermercato 58% (71 voti) 58% Nei piccoli negozi 7% (9 voti) 7% Direttamente nelle aziende agricole 31% (38 voti) 31% Altro 4% (5 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1449531,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1025446","title":"Vendita diretta","questions":{"q_qpx4r6":{"a":{"a_k9wi2p":"Al supermercato","a_4cnc58":"Nei piccoli negozi","a_w3ztrv":"Direttamente nelle aziende agricole","a_ribul9":"Altro"},"q":"Di solito dove acquisti verdure, carne e latticini?","t":"0"}}}

BERNA - La vendita diretta nelle fattorie ha registrato un importante aumento durante la crisi del coronavirus: l'Unione svizzera dei contadini (USC) vuole ora approfittare di questa nuova tendenza sostenendo diversi progetti, tra cui un il portale online “Dalla campagna”.

Secondo l'organizzazione, c'è ancora potenziale da sfruttare nell'ambito della vendita diretta o dei mercati settimanali. Questi canali, indica oggi l'USC in una nota, sono preziosi poiché offrono un contatto diretto con il cliente.

Per sostenere le famiglie contadine in questo settore, l'organizzazione ha creato una piattaforma internet gratuita sulla quale i produttori possono far conoscere la loro offerta. I consumatori potranno così cercare facilmente prodotti locali. L'USC sottolinea inoltre che al progetto sono interessati a collaborare GastroSuisse, HotellerieSuisse e le app Twint e Too Good to Go. «Dalla campagna», viene precisato, rappresenta il portale per la vendita diretta online di prodotti e servizi provenienti dall'agricoltura.

Secondo le ultime statistiche, spiega l'organizzazione contadina, nel 2016 solo il 22% delle aziende agricole effettuavano vendita diretta. Al giorno d'oggi, tale quota è leggermente aumentata e si attesta attorno al 25%.

Circa il 7% del reddito complessivo dell'agricoltura svizzera, pari a quasi 11 miliardi di franchi, proviene da negozi agricoli, mercati settimanali o abbonamenti a prodotti stagionali. La vendita diretta è particolarmente importante per quanto riguarda ciliegie e uova, conclude l'USC.

Info: www.dallacampagna.ch