In Svizzera 58 nuovi contagi e 7 morti

BERNA - Sono stati 58 - e non 98, come indicato in precedenza - i nuovi contagi da coronavirus registrati in Svizzera e Liechtenstein nelle ultime 24 ore. L'Ufficio federale di sanità pubblica raddrizza il tiro rispetto ai dati comunicati questa mattina - un tweet sfuggito di mano, pare - e poi diffusi dall'ATS.

Il dato diffuso ora con un bolettino sul sito dell'UFSP è in linea con quanto registrato nei giorni scorsi: l'Ufs aveva annunciato 51 nuovi casi venerdì e 50 giovedì. In totale le persone risultate positive dall'inizio dell'epidemia sono 30 572.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 7, portando il totale a 1602. Finora - scrive l'UFSP - sono stati effettuati in Svizzera complessivamente 339'399 test. L'11% ha dato esito positivo.