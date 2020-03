Il Consiglio federale suggerisce di evitare gli orari di punta: ma come si fa col lavoro?

Lavoro e Covid-19 Caricamento in corso ... Che cos'è cambiato per te sul lavoro dall'inizio dell'emergenza? Ora lavoro da casa Alcuni miei colleghi considerati a rischio lavorano da casa Gli orari sono diventati più flessibili A parte i flaconi di disinfettante, non è cambiato molto Non è stato preso alcun provvedimento Non so [{"keyQ":"q_z9dhja"}] Vota Risultati Che cos'è cambiato per te sul lavoro dall'inizio dell'emergenza? Ora lavoro da casa 6% (9 voti) 6% Alcuni miei colleghi considerati a rischio lavorano da casa 4% (7 voti) 4% Gli orari sono diventati più flessibili 1% (1 voto) 1% A parte i flaconi di disinfettante, non è cambiato molto 46% (73 voti) 46% Non è stato preso alcun provvedimento 40% (64 voti) 40% Non so 4% (6 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1423676,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"968947","title":"Lavoro e Covid-19","questions":{"q_z9dhja":{"a":{"a_ydaetm":"Ora lavoro da casa","a_n065tc":"Alcuni miei colleghi considerati a rischio lavorano da casa","a_iflxhm":"Gli orari sono diventati più flessibili","a_fjn85a":"A parte i flaconi di disinfettante, non è cambiato molto","a_j8kkld":"Non è stato preso alcun provvedimento","a_kt5jna":"Non so"},"q":"Che cos'è cambiato per te sul lavoro dall'inizio dell'emergenza?","t":"0"}}}

ZURIGO - Lavarsi regolarmente le mani, evitare le strette di mano e tenere una certa distanza dalle altre persone: le raccomandazioni finora diramate dalle autorità non bastano più. Venerdì, il ministro della Sanità Alain Berset ha infatti invitato gli svizzeri a evitare gli orari di punta sui mezzi pubblici e i datori di lavoro a essere conseguentemente più flessibili sull’orario d'inizio e fine del lavoro. Ma sarà una disposizione applicabile?

Per i sindacati non c’è alternativa: «Ora bisogna remare tutti nella stessa direzione», sottolinea sentito da 20 Minuten Corrado Pardini, direttore della Sezione industria di Unia. Soprattutto laddove è possibile concedere maggiore flessibilità, i datori di lavoro devono adattare gli orari in maniera personalizzata, sostiene il sindacalista.

Dello stesso avviso è anche Adrian Wüthricht, presidente dell’associazione mantello Travail Suisse: «Ipotizzo sia anche nell’interesse del datore di lavoro seguire le raccomandazioni del Consiglio federale», afferma. «Se i datori di lavoro si opponessero, suggerisco ai dipendenti di chiedere aiuto a un sindacato», aggiunge.

L’Unione svizzera degli imprenditori mette le mani avanti: quelle del Consiglio federale sono raccomandazioni e non prescrizioni. Ma precisa: «I datori di lavoro dovrebbero concedere modelli di lavoro flessibili ogni qual volta possibile», consiglia il portavoce Fredy Greuter. Per alcune attività come i cassieri o gli insegnanti, puntualizza però, le possibilità di modifica sono limitate.