A Ginevra il secondo caso confermato di coronavirus

GINEVRA - In Svizzera c'è un secondo caso confermato di coronavirus. Si tratta di un informatico di 28 anni residente a Ginevra, rientrato tre giorni fa da una trasferta a Milano. Lo ha indicato il Dipartimento cantonale della sanità, spiegando che l'uomo si era rivolto al medico della sua azienda nel rispetto del protocollo di sicurezza in vigore. Dopo un'anamnesi telefonica, il dottore ha deciso di effettuare un test, che ha dato esito positivo ieri.

In relazione al suo caso, le autorità sanitarie cantonali hanno contattato quindici persone del suo ambito professionale e privato. Queste ora si trovano in quarantena presso le loro abitazioni. Il giovane informatico, che presenta lievi sintomi, è invece stato ricoverato all'ospedale universitario di Ginevra.

Il primo caso, lo ricordiamo, era emerso negli scorsi giorni in Ticino. Martedì il medico cantonale ticinese aveva infatti comunicato che un settantenne ticinese aveva contratto il virus. Anche lui era stato a Milano: il 15 febbraio era nel capoluogo lombardo per partecipare a una manifestazione e due giorni dopo aveva mostrato i primi sintomi. L'uomo, è stato detto ancora ieri in una conferenza stampa del Cantone, si trova alla Clinica Moncucco di Lugano e le sue condizioni sono buone.

Ieri nel frattempo è inoltre stato registrato un ulteriore caso positivo nel Canton Argovia, che però ancora in attesa di una seconda conferma. Una conferma che potrebbe giungere oggi dal centro di riferimento di Ginevra.

A livello nazionale i test possono ora essere eseguiti in dieci diversi laboratori, di cui uno si trova in Ticino. Lo ha detto ieri il ministro della sanità Alain Berset, spiegando che in questo modo è possibile effettuare fino a mille analisi al giorno.

Annullato il salone dell'alta orologeria - A causa dell'epidemia del coronavirus, proprio oggi è inoltre stato comunicato che quest'anno non avrà luogo il salone internazionale dell'alta orologeria di Ginevra, Watches & Wonders. L'evento era in programma dal 25 al 29 aprile prossimi.

La hotline ticinese - Da oggi in Ticino è attiva una hotline che risponde alle domande della popolazione in merito alla situazione legata al coronavirus. Chi desidera avere informazioni e indicazioni è invitato a chiamare il numero gratuito 0800.144.144, attivo tutti i giorni dalle 7 alle 22. Le autorità cantonali raccomandano inoltre di far capo al numero indicato e di non contattare per questa specifica fattispecie il centralino dell'Ufficio del medico cantonale, il 144 (riservato alle urgenze sanitarie), il 117 (riservato alle urgenze di polizia) o gli usuali recapiti sanitari.