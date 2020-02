Coronavirus: attiva da domani la hotline ticinese  

BELLINZONA - Sarà attiva da domani, 27 febbraio, a partire dalle 7.00, la apposita hotline istituita a livello ticinese per rispondere alle domande della cittadinanza in merito alla situazione legata al Coronavirus.

Coloro che desiderano avere informazioni e indicazioni puntuali sono invitati a contattare il numero 0800 144 144 (chiamata gratuita) tutti i giorni, dalle 7.00 alle 22.00.

Alle chiamate risponderà personale della Protezione civile appositamente formato e supportato da operatori professionisti di Ticino Soccorso.

Al fine di non pregiudicare l’operatività dei vari servizi, si raccomanda alla popolazione di far capo al numero indicato e di non contattare per questa specifica fattispecie il centralino dell’Ufficio del Medico cantonale, il 144 (riservato alle urgenze sanitarie), il 117 (riservato alle urgenze di polizia) o gli usuali recapiti sanitari.

Ricordiamo che sono inoltre disponibili informazioni costantemente aggiornate agli indirizzi: www.ti.ch/coronavirus oppure www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus.