«Mentre camminavo la scarpa ha iniziato a squagliarsi da sola»

ZURIGO - Con il freddo e le prime spruzzate di neve anche Sabine* ha deciso di acquistare un nuovo paio di scarpe invernali.

Provate in negozio, tutto ok, le compra e se le porta a casa. Un giorno, mentre cammina con il nuovo acquisto ai piedi, però succede qualcosa di strano: sente un fortissimo calore e, dal nulla, la scarpa inizia a squagliarsi, passo dopo passo.

Si ferma spaventata e controlla: «Nella suola di gomma c'era un buco, al tatto era ancora calda...», ricorda. «Non ho schiacciato una sigaretta o qualcosa così, la scarpa ha fatto tutto da sola...», conferma lei a 20 Minuten.

Riportato in negozio, il paio è stato ritirato e lei rimborsata. Sabine la sua idea di quello che sia successo ce l'ha: «Penso c'entri il sistema antitaccheggio, un angolo del dispositivo avanzava fuori dalla suola fusa...», spiega, «sono fortunata a non essermi ustionata e che non fossero le scarpe di mio figlio!», commenta lei. I suddetti chip, di norma, vengono inseriti nelle scarpe durante la produzione.

Contattato, il rivenditore conferma l'accaduto ma anche che «non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente» e che «le indagini sono in corso». E per quanto riguarda gli antitaccheggio "esplosivi"? «Se fosse davvero così, sarebbe la prima volta in assoluto che succede», conferma l'azienda.

Un bell'enigma anche per gli specialisti di sistemi di sicurezza per i negozi Proterma Instore, contattati da 20 Minuten per avere delucidazioni sulla vicenda: «Francamente non ho mai sentito di niente del genere», commenta la responsabile Laila Delfino, «di solito i tag vengono disattivati al momento della scansione alla cassa, in ogni caso si tratta di dispositivi innocui...».

Anche perché, per prendere fuoco, ci vuole una fonte di energia, tipo una batteria: «A mia conoscenza ce n'è solamente un modello che ha una batteria inclusa, ma non lo si usa nelle scarpe... In ogni caso anche quel tipo non sarebbe in grado di sciogliere la suola di una scarpa...».

