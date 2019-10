Le prostitute recensite non ci stanno: «Anche alcuni clienti sono disgustosi»

ZURIGO - Dei commenti che popolano i forum svizzeri per la valutazione delle prostitute abbiamo riferito ieri. «Seni cadenti e pancia flaccida» o «Cattivo odore là sotto» è il tenore delle recensioni lasciate da alcuni clienti, come riporta Beobachter talvolta accompagnate anche dai veri nomi e dai numeri di telefono delle ragazze.

Alle prostitute, però, non piace non poter reagire a queste valutazioni: «Molti di questi uomini sono a loro volta disgustosi. Si esprimono riguardo ai ventri non allenati, ma essi stessi hanno pance anche molto più grosse», lamenta Yasmin*, 50 anni, una professionista del sesso di Zurigo. Disturba anche il fatto che i nomi reali e i numeri di telefono vengano messi in piazza: «Per me la discrezione è importante - sottolinea -. Se viene fatta una valutazione su di me con il numero di telefono l’anonimato non è più assicurato».

Secondo Yasmin, sarebbero accettabili al massimo delle recensioni pubblicate sui profili delle ragazze stesse: «La prostituzione è un lavoro come qualunque altro quindi bisognerebbe poter valutare anche i servizi sessuali», ammette.

La 43enne Elena* la pensa diversamente: «Io trovo che questi forum su internet non siano male», afferma. Anzi, possono persino dare una mano agli affari: «Una buona recensione significa un buon lavoro», sottolinea. Quelle negative, invece, evidenziano ciò che non va e regolano il settore. Altre operatrici, però, temono che molti commenti siano scritti da altre donne per danneggiare le concorrenti.

*Nome noto alla redazione