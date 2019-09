Strafatto di LSD a Disneyland: «L'ho trovato completamente nudo»

PARIGI - «Stavo tornando a casa, attorno all'una di notte, quando mi sono trovato faccia a faccia con un uomo completamente nudo». Comincia così il racconto di Benoit, l'uomo che ha portato in salvo il turista svizzero che, dopo aver assunto dell'LSD, aveva fatto perdere le sue tracce a Disneyland Paris.

Mentre pompieri, poliziotti e impiegati del parco, con il supporto di un elicottero, erano alla ricerca del visitatore, questo 44enne ha infatti avuto un incontro... stupefacente. «Mi trovavo a circa due chilometri dal parco divertimenti - ha raccontato a Le Parisien -. L'uomo stava camminando in mezzo alla strada, era a piedi nudi e non aveva un centimetro di stoffa su di lui. Mi sono fermato, sono uscito dall'auto e gli sono andato incontro. Volevo sapere cosa ci facesse una persona nuda a 300 metri da casa mia».

Una scommessa con amici - L'uomo in questione - ricordiamo - aveva trascorso la giornata con la sua ragazza al parco divertimenti. Ad un certo punto era caduto in uno specchio d'acqua nella zona di Adventureland. La sua compagna, non vedendolo riapparire, aveva avvisato gli aiutanti.

«Ho notato subito che il suo stato era alterato», prosegue nel racconto Benoit. «Non parlava francese. Penso che fosse uno svizzero-tedesco. Abbiamo parlato in inglese. Mi ha detto che aveva fatto una scommessa con degli amici, che aveva preso l'LSD e che la sua ragazza era certamente preoccupata. Gli ho proposto di chiamarla ma non si ricordava il suo numero».

Graffi su braccia e gambe - In realtà non ricordava proprio nulla di quanto gli fosse accaduto in precedenza. Le uniche tracce della sua avventura erano evidenti graffi su braccia e gambe. Benoit, capendo che il 32enne non era un tipo pericoloso ma che al contrario aveva bisogno di aiuto, ha quindi deciso di portare il turista sotto casa sua. «L'ho fatto aspettare in auto e sono salito a prendergli un paio di pantaloncini e una maglietta, in modo che coprisse». Una volta vestito, lo ha poi riaccompagnato nei pressi del cinema di Disney Village, verso l'1.15 del mattino.

Qui è stato preso in custodia dalla polizia di Chessy, che l'ha trattenuto (assieme alla sua compagna) per uso di stupefacenti. La coppia è stata rilasciata il pomeriggio del giorno.