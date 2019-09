Svizzero strafatto di LSD sparisce a Disneyland

PARIGI - L'idea è di quelle folli: visitare Disneyland Paris sotto LSD (un potentissimo allucinogeno). A partorirla è stata una coppia di svizzeri 30enni.

Come riporta Le Parisien, uno dei due, subito dopo aver preso lo stupefacente, è caduto in acqua nella zona di Adventureland, vicino al grande veliero che fa da sfondo, facendo perdere le sue tracce. Non vedendolo riapparire, la sua compagna ha quindi lanciato l'allarme.

Immediatamente sono intervenuti una trentina di pompieri tra cui dieci sommozzatori, oltre 80 impiegati del parco, una dozzina di poliziotti, cani e un elicottero dotato di telecamera termica. Un'operazione, questa, resa ancor più complicata vista l'ora notturna.

L'uomo è stato ritrovato attorno a mezzanotte e mezza, sano e salvo. Non ricordava nulla di quanto accaduto. Per lui non vi è stato nemmeno bisogno di in ricovero in ospedale.

Così, assieme alla sua compagna, è stato spedito per direttissima alla vicina stazione di polizia di Chessy, dove è stato trattenuto per uso di stupefacenti. I due sono stati rilasciati il giorno seguente.

Il 32enne si è presentato come ingegnere, la sua compagna come studentessa. Entrambi hanno ammesso l'uso regolare di stupefacenti.

Le ricerche notturne non hanno avuto alcun impatto sul regolare funzionamento delle attrazioni. «I visitatori non si sono nemmeno accorti di quanto stava accadendo», ha assicurato una fonte interna al parco.