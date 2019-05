Camionista furioso contro i ciclisti, il video gli costa il lavoro

LAAX - C’è un video che nelle ultime ore circola sui social network. Il protagonista è un camionista che, al volante, urla e sclera a causa dei ciclisti presenti sulla carreggiata che sta percorrendo. È lo stesso uomo a riprendere la scena e le sue imprecazioni, mentre percorre una stretta strada di montagna tra Ilanz e Laax (GR).

Nel video, oltre agli insulti che si sentono, si vede il camion che supera la striscia continua.

È stato un uomo, che è entrato in possesso del video, a pubblicare su Facebook le immagini. «L’ho fatto per sensibilizzazione - ha spiegato al Südostschweiz -, perché una persona con quell’atteggiamento, al volante di un mezzo pesante, è estremamente pericolosa».

Lo stesso autore del post in poco tempo ha scoperto per quale azienda di trasporti lavorava l’uomo e ha inoltrato il video alla direzione. Come conseguenza l’autista è stato licenziato.

«Hanno reagito come dovevano - commenta ancora la persona che per prima ha postato il video sui social -. Forse gli servirà per imparare il rispetto degli altri e a guidare in modo più prudente. Non è possibile che qualcuno si comporti in questo modo e se ne vanti».