Errori e orrori rossi... e Verstappen è scappato

Quella reazione c’è stata, come testimoniano le quattro vittorie e le otto pole. Il problema è che più passavano le gare più ci rendeva conto del potenziale della SF 75 e le ambizioni crescevano. Prima dell’Ungheria non c’era stato Gran Premio in cui la Ferrari non era in stata in grado di puntare alla vittoria. Il bilancio di 9 vittorie a 4 (in favore della Red Bull) prima di domenica era considerato bugiardo considerando la velocità dell’auto. Senza errori dei box, dei piloti e con una certa affidabilità, il bilancio avrebbe infatti potuto essere decisamente diverso. Poi è arrivata la gara magiara dove, clamoroso errore strategico a parte, la Ferrari non si è mostrata abbastanza veloce per battere Verstappen (per battere tutti gli altri però sì). Che cosa sia successo, Binotto lo sta ancora cercando tra i dati raccolti. Ci sono sbagli strategici che si ripetono (Monte Carlo, Silverstone, Budapest) e richiedono un intervento. Probabilmente non è necessario cacciare qualcuno, ma cambiare qualcosa nelle procedure e nelle scelte finali pare inevitabile.