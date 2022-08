Sainz è sbalordito: «C'era un sacchetto di plastica incastrato nella macchina»

Al termine della gara è infatti stato trovato un sacchetto di plastica giallo, incastrato nelle prese d'aria della fiancata laterale della F1-75 della sua monoposto. Nessuno se ne era accorto e - vista la velocità in pista dello spagnolo nella seconda parte della corsa - questa situazione potrebbe avere influito sulla performance della sua Ferrari. «Quando sono sceso dall’auto ho notato che c'era un sacchetto di plastica incastrato ai lati della mia vettura ed era bello grosso», sono state le parole di Sainz riportate da "The Race". «Non so se mi sia costato del carico aerodinamico, perché era piuttosto grande, ma credo che in qualche modo abbia condizionato la mia gara».