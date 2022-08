Mercedes vs Ferrari: «Sognavo una gara come questa»

Max Verstappen conduce la classifica generale con 258 punti, davanti a Charles Leclerc (178), Sergio Perez (173), George Russell (158), Carlos Sainz (156) e Lewis Hamilton (146). «In Ungheria Max è partito decimo, è andato in testacoda e ha comunque conquistato la gara con 10 secondi di vantaggio. Questo dice tutto sulla loro macchina, ma noi dobbiamo continuare in questa direzione. Ci siamo avvicinati ai primi e adesso siamo in grado di competere con le Ferrari e onestamente penso che non siamo distanti da Max. Sono di conseguenza davvero entusiasta guardando alla seconda parte della stagione. Sono orgoglioso della mia squadra, perché non si è mai arresa».