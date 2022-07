La Ferrari è sulla strada giusta, ma non è ancora pronta

La Ferrari di Binotto sembra essere sulla strada giusta per tornare a vincere un Mondiale. Ha una macchina veloce, probabilmente la più veloce in pista in questo momento, ma ancora un po’ fragile. Ha una squadra che sbaglia meno del passato, ma ogni tanto (come con Carlos a Le Castellet) ci infila una gaffe. Ha un pilota che ha collezionato sette pole e sul giro secco è imbattibile, ma che poi in gara ha infilato due errori che gli hanno fatto perdere 32 punti (i conti li ha fatti lui direttamente) tra Imola e Le Castellet, due gare in casa sua. Avrebbe anche un secondo pilota migliore di quelli che ha mai avuto Schumacher ai suoi tempi, ma questo è un altro discorso. Per battere la Red Bull di Verstappen è però necessario che tutto giri come in un orologio svizzero. Tutto deve essere perfetto, altrimenti a vincere è sempre Max, che lo ha già fatto sette volte in 12 gare.