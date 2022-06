Evoluzioni e affidabilità, la Ferrari si gioca tutto

La storia però non basta. In questa Formula 1 molto social oriented e ormai in balia di Netflix, non basterà rappresentare la storia per far parte del gioco. Il calendario del prossimo anno parla di 24 gare con nuovi arrivi (Las Vegas) e vecchi ritorni (la Cina, il Qatar e probabilmente il Sud Africa). Tutto questo mette a rischio la Francia, il Belgio (una delle piste più belle del campionato) e addirittura Monaco, protagonista di un braccio di ferro economico con Liberty Media. In futuro poi potrebbe rischiare anche Monza, se non si deciderà a effettuare i lavori di ammodernamento richiesti. Nonostante Domenicali sia rispettoso del passato e della storia, nulla appare più scontato. La Formula 1 piace sempre di più e i paesi disposti a investire aumentano. L’augurio che il mix tra novità e storia resti equilibrato, anche per non compilare un calendario troppo extra europeo e con trasferimenti folli come tra Baku e il Canada o il Brasile e Abu Dhabi.