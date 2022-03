BARCELLONA - La stagione di Marc Marquez è già compromessa? Purtroppo sono tanti gli indizi che sembrano andare in questa direzione. La recente ricaduta in termini di diplopia pesa come un macigno e potrebbe aver già frantumato i sogni di gloria dello spagnolo di mettere le mani sul nono titolo Mondiale.

Insomma il Marquez di qualche anno fa, quello che faceva incetta di vittorie, sembra non esistere più. Chicho Lorenzo - padre di Jorge - ha espresso il suo pensiero sul canale Youtube "Motogepeando". A suo dire il pilota della Honda avrebbe mancato la possibilità di... rinnovarsi perdendo una grande opportunità: «Ammetto che ero molto curioso di scoprire se avremmo visto un nuovo Marquez, ma ora posso dire che non è cambiato. Ha avuto troppe cadute in questo avvio di stagione, senza contare che non ha partecipato a una delle gare. Eppure ha avuto il tempo di riflettere trascorrendo due anni a guardare le corse dal divano di casa. Ora si può dire: tutte quelle ore non sono servite a nulla...».

Dove albergano i problemi del 29enne di Cervera? «Non puoi aspettarti risultati diversi se continui a fare le cose allo stesso modo. Siamo all’inizio dell’anno, ma la stagione pare già compromessa per lui. Nonostante le gare siano 21, le cose sono già molto complicate. È un ragazzo molto coraggioso ma il suo istinto, che lo ha portato a vincere otto titoli mondiali e forse ad essere il miglior pilota della storia, adesso è diventato il suo tallone d’Achille… L'ultima caduta si poteva evitare, andare così non era necessario...».

keystone-sda.ch / STF (Achmad Ibrahim)