La doppietta Ferrari non ha raccontato tutto...

MARANELLO - La doppietta Ferrari in Bahrain è stata bugiarda come le labbra di tante stelline della tv. L’uno-due di Leclerc e Sainz non ha raccontato la verità sulla prima gara della nuova era della Formula 1. La vittoria della Scuderia, 912 giorni dopo l’ultima, è stata molto più larga di quello che illustra l’ordine d’arrivo pubblicato con l’autografo dei nuovi commissari voluti da Ben Sulayem, l’emiro diventato presidente della Fia. Senza la Safety Car entrata in pista per l’incendio sulla Alpha Tauri di Gasly, la Ferrari avrebbe stravinto, non soltanto vinto. Il vantaggio di Leclerc sarebbe stato di più di 20” tanto aveva gestito bene le sue gomme il monegasco.

Ha voglia Mattia Binotto a ripetere di continuo «I favoriti sono loro, noi restiamo gli outsider», fa bene a spostare la pressione dalle sue spalle, a caricarla su quella di Horner e Verstappen. Aveva cominciato a farlo in tempi non sospetti, una settimana prima della gara quando aveva dichiarato. «Se anche dovesse andare bene in Bahrain non dovremmo illuderci. Tutto potrebbe cambiare su altre piste». Troppo spesso in passato la Ferrari si è sgonfiata come un soufflé estratto dal forno troppo presto. Abbiamo visto troppe Ferrari boomerang negli anni: partivano bene ma poi tornavano indietro. Oggi la SF 75 è indubbiamente più avanti della concorrenza, il motore Ferrari pure come conferma gli altri tre motorizzati da Maranello fra i primi 10.

Il budget cap potrebbe diventare un alleato importante: chi è indietro, oltretutto avendo già speso per due evoluzioni aerodinamiche (sia Mercedes che Red Bull hanno già presentato due carrozzerie molto diverse), potrebbe ritrovarsi a un certo punto con meno soldi da spendere nello sviluppo. È anche per questo motivo che Binotto ha ripetuto spesso come quest’anno sarà fondamentale far rispettare anche le regole finanziarie e non soltanto quelle sportive. Devono giocare tutti ad armi pari. Se il budget cap dice 140 milioni, quello deve essere. E capite anche voi che un’auto partita in vantaggio avrà da spendere solo in evoluzione e non nella ricerca di nuove soluzioni (come Mercedes). Senza contare che un ritardo su motori (o benzine speciali) potrebbe essere impossibile da recuperare considerando il congelamento delle Power Unit. Per questo il risultato del Bahrain è bugiardo. La Ferrari potrebbe davvero essere molto più avanti di quello che sembra e ci ha raccontato l’ordine d’arrivo. Già domenica in Arabia Saudita ne avremo una contro prova immediata.

keystone-sda.ch (ALI HAIDER)