Aleix Espargaro, che spavento per Marquez

KUTA - Una tremenda caduta che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Nel warm-up della seconda gara stagionale - corsa ieri in Indonesia - Marc Marquez si è reso protagonista di un terrificante incidente, finendo rovinosamente sull'asfalto a 180 km/h. Per fortuna senza gravi conseguenze, nonostante lo spagnolo non sia potuto scendere in pista.

Un incidente pauroso, "spiegato" da un testimone oculare, Aleix Espargaro: «Ero due secondi dietro di lui e l’ho visto volare. Mi sono spaventato molto, infatti ho tagliato il gas perché l’ho visto cadere a terra come fosse un manichino. Tornando al box ho detto ai ragazzi che non avevo mai visto una caduta del genere in tutta la mia vita».

Sull'incidente ha preso la parola anche il team manager della Honda Alberto Puig: «Un weekend durissimo per Marc. La caduta nel warm-up, la quarta del fine settimane, è stata davvero tremenda. Quella di non farlo gareggiare è stata la scelta giusta, viste le circostanze. Ora l'importante è che Marc si riposi e che si concentri sul suo recupero. Per la prossima gara speriamo che si sia ripreso...».

Lo stesso Puig ha però qualcosa da ridire per via delle gomme... «Dobbiamo capire cos'è successo alla gomma Michelin. Dobbiamo avere un dialogo approfondito con loro perché siamo passati dall'essere molto veloci un mese fa alla situazione di questo fine settimana, che è stata molto difficile per i nostri piloti».

keystone-sda.ch / STF (Achmad Ibrahim)