Oliveira vince in Indonesia

KUTA - Pioggia, rinvii, cadute e, comunque, spettacolo: il Gran Premio di Indonesia di MotoGP, seconda prova del Mondiale, non si è fatto mancare nulla. E ha “premiato” l’arrembante e precisissimo Miguel Oliveira, che ha centrato il quarto successo in carriera nella classe regina.

Preso il comando della gara al quinto giro, il portoghese della KTM non ha più tentennato né concesso spazi ai rivali. Ha combinato attenzione e grinta ed è arrivato a tagliare il traguardo in solitaria, precedendo un grande Quartararo, partito dalla pole, finito in mezzo al gruppo ma poi riuscito a rimontare. Terzo posto per Zarco.

Nella classifica iridata continua a comandare Enea Bastianini, vincitore della prima prova dell’anno ma capace di ottenere solo l’undicesimo posto in Indonesia.

In Moto2, su una gara accorciata (da 25 a 16 giri) ha trionfato il thailandese del team Asia Somkiat Chantra, che ha preceduto il leader del Mondiale Celestino Vietti e Aron Canet.

In Moto3 ha dominato Dennis Foggia il quale, chiudendo davanti agli spagnoli Izan Guevara e Carlos Tatay, è salito in vetta alla classifica iridata.

keystone-sda.ch / STF (ADI WEDA)