Horner su Hamilton: «Speriamo continui, ma è la sua carriera...»

MILTON KEYNES - Cosa farà Lewis Hamilton? Il silenzio del britannico continua a...far parecchio rumore. Il pazzesco finale dell'ultimo Mondiale, che ha consegnato il titolo a Max Verstappen, ha lasciato il segno nell'anima del pilota britannico. L'esponente delle Frecce d'Argento ha persino "silenziato" i social, prendendosi una pausa da tutto e da tutti. Per tornare ancor più forte di prima?

In attesa di scoprirlo, il team principal della Red Bull Christian Horner ha detto la sua in merito al grande rivale della sua scuderia. «Speriamo certamente che Lewis potrà essere di nuovo in pista – le parole del 48enne in un'intervista concessa a Wion – Sta ancora guidando a un livello incredibile. Sia lui che Max hanno disputato un campionato tutto loro nella scorsa stagione risultando inavvicinabili per la concorrenza. Tuttavia, si tratta pur sempre di una sua scelta. È la sua carriera e le decisioni spettano a lui. Sono sicuro che sceglierà ciò che è meglio per lui ma, in ogni caso, non sono affari nostri».

Quindi sulla grande rivalità fra la sua Red Bull e la Mercedes: «Penso che lo sport sia tutto basato sulla competizione: quando un team o un pilota vince per diversi anni consecutivi diventa meno attraente. Quindi penso che, grazie alla grande rivalità vissuta tra le squadre ed i due piloti, sia stato un anno fantastico».

Imago, archivio