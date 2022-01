Torna Marquez, è ufficiale

SEPANG - Valentino Rossi non c’è più, ora nella vita fa altro, ma Marc Marquez continua a considerarlo il rivale da “andare a prendere”. Non in pista, ovviamente, ma nella speciale classifica dei titoli vinti. Il Dottore si è fermato a quota nove, il Cabroncito insegue a una sola lunghezza di distanza. E quel (piccolo) divario potrebbe svanire al termine della prossima stagione.

Questo spera ovviamente lo spagnolo che, dopo mesi di dubbi e paure, ha ricevuto dai dottori l’ok per tornare in sella. Il campione di Cervera si è infatti ristabilito dalla diplopia e, come da comunicato ufficiale della Honda, sarà presente a Sepang per i primi test prestagionali (5 e 6 febbraio). L’obiettivo di Marquez non è quello di fare un buon crono, quanto piuttosto di prendere confidenza con la nuova moto. Ci riuscisse e non avesse problemi, potrebbe presentarsi al via della stagione già competitivo.

«Se torna lo fa per vincere, non per partecipare», ha spiegato convinto Petrucci, che ha indicato l’iberico come - se in buona salute - il grande favorito per il successo nel 2022.

Imago