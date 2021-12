«Ho fatto tutto quello che potevo...»

HELSINKI - Due secondi posti nel 2019 e 2020, l'aiuto costante al compagno-rivale Lewis Hamilton e cinque titoli costruttori di fila. Questi i "numeri" di Valtteri Bottas accumulati nei cinque anni di permanenza in Mercedes. Non certo poco, anche se, dividere il box con Lewis Hamilton, non ha certo aiutato il finlandese che ha sempre dovuto lavorare nell'ombra. Pensando prima al compagno che a sé stesso.

Dall'anno prossimo si trasferirà all'Alfa Romeo al fianco del rookie Guanyu Zhou, dove cercherà una nuova ripartenza. Prima però il 32enne ha voluto stilare un bilancio della sua avventura con le Frecce d'Argento. Un bilancio, secondo lo scandinavo, deficitario... «Sicuramente sento, almeno in un certo senso, di aver fallito - le sue parole al New York Times – D'altra parte, guardando indietro penso di aver fatto tutto quello che potevo. Questo sarà importante in vista della mia prossima avventura: pensare ai titoli costruttori ottenuti e all'enorme quantità di punti fatti».

Quindi sul rapporto con il compagno di scuderia: «Io e Lewis siamo stati ottimi compagni di squadra. Mi porto tutto il positivo con me. Quando mi guardo indietro penso che sì, qualcosa ho ottenuto...».

