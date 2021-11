«Mercedes più veloce, in circostanze normali Max non ha possibilità»

DOHA - Bello, vibrante ed emozionante, il Mondiale di F1 sta regalando emozioni a tutti gli appassionati e, a due gare dal termine, è più incerto che mai. Capace di imporsi negli ultimi due round in Brasile e Qatar, Lewis Hamilton si è portato a -8 da Verstappen e - per alcuni - è tornato il vero favorito per la conquista del titolo.

Di questa idea sembra essere Ralf Schumacher, zio di Mick e fratello del leggendario Michael, nonché ex pilota Williams e Toyota.

«Max dà tutto e dimostra quanto è bravo, ma in circostanze normali non ha alcuna possibilità». Poi una frecciatina alla Red Bull, in riferimento alle ultime querelle e contestazioni sul Drs. «Abbiamo visto anche in Qatar che la Mercedes è molto più veloce, e non ha bisogno di andare oltre il regolamento come sospetta la Red Bull… quando si accetta il rischio di esplorare zone molto grigie, qualcosa può sempre andare storto».

keystone-sda.ch / STF (Darko Bandic)