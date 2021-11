Squalifica per Lewis, "multone" per Verstappen

INTERLAGOS - In occasione della Sprint Race in programma alle 20.30 sul circuito di Interlagos - valida come qualifica per la gara di domani - Lewis Hamilton scatterà dall'ultima posizione. L'inglese della Mercedes è stato sanzionato per delle irregolarità ricontrate all'ala mobile (DRS).

Dal canto suo Max Verstappen ha ricevuto "soltanto" una multa per aver toccato la Mercedes di Lewis in parco chiuso, ieri al termine delle prove. Per lui un'ammenda di 50'000 euro. «All'interno del parco chiuso solo gli ufficiali di gara assegnati possono accedere - recita il regolamento - Nessun tipo di operazione, controllo, messa a punto o altro è consentita se non autorizzata dagli stessi ufficiali di gara o dal regolamento in vigore».

keystone-sda.ch (Antonio Lacerda)