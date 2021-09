Soddisfazioni al Laustizring

KLETTWITZ - Altro weekend di corse per Raffaele Marciello che é stato impegnato presso il tracciato del Laustizring nel campionato Adac GT Masters.

Alla vigilia dell'appuntamento tedesco, la coppia giallo verde Mann-Filter costituita da Marciello-Buhk si é presentata in pista in seconda posizione nel campionato piloti, con tutti i presupposti per dare il massimo e colmare il gap di sette punti con la testa della classifica. La Mercedes-AMG numero 70 del Team Landgraff é scesa in pista nelle giornate di giovedì e venerdì, rispettivamente giornate di test privati e prove libere, piazzandosi sempre nella parte alta della classifica. Sabato mattina la giornata ha preso il via con la prima sessione di qualificazione, valevole per la prima gara, guidata da Marciello. Il ticinese, rallentato dal traffico durante il primo giro ottimale, ha chiuso in quarta posizione, comunque ottima piazza di partenza in previsione della gara del pomeriggio. In gara, Raffaele con grinta é riuscito a mantenere la quarta posizione nelle concitate fasi di partenza, pagando però un passo gara non ottimale che non gli ha permesso di attaccare per la terza piazza. A mezz'ora dal termine ha dato il volante a Buhk che, dopo una lunga interruzione causata da una bandiera rossa, ha terminato la corsa in quarta posizione.

Domenica mattina, in qualifica, il tedesco Maximilian Buhk si é posizionato in quinta piazza. Nella gara del pomeriggio Buhk, partito dalla terza fila é riuscito a districarsi tra un sandwich di vetture, riuscendo a portarsi in terza posizione senza apportare danni alla Mercedes AMG GT3 numero 70 del Team Landgraff. A mezz'ora dal termine, la guida é passata a Marciello che ha portato a casa il terzo posto in classifica, guadagnando punti importanti in ottica campionato portando lo svantaggio dalla testa a nove punti con tre weekend di gara ancora da disputare.

Giunti al termine di questo appuntamento, Marciello tornerà in pista il weekend del 25-26 settembre per l'ultima gara del campionato Sprint del GT World Challenge presso il tracciato di Valencia.