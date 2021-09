Pecco Bagnaia trionfa al MotorLand

ALCANIZ - Francesco "Pecco" Bagnaia ha firmato un capolavoro andando ad imporsi nel GP di Aragon, tredicesima tappa del Mondiale.

Il pilota piemontese della Ducati ha trionfato al termine di un emozionante braccio di ferro con il padrone di casa Marc Marquez, costretto ad accontentarsi del secondo posto. Per Bagnaia si tratta del primo successo in carriera nella classe regina.

Podio al MotorLand anche per il campione del mondo in carica Joan Mir, terzo con la Suzuki. Gara complicata per il leader iridato Fabio Quartararo, partito male e arrivato ottavo con la sua Yamaha. Il francese, nella generale, può ora vantare 214 punti e un margine di 53 lunghezze proprio su Bagnaia, che ha scavalcato Mir.

In quarta posizione è giunto Aleix Espargaro, seguito da Jack Miller ed Enea Bastianini. Settimo Brad Binder davanti a "El Diablo". Altro weekend complicato e privo di soddisfazioni per Valentino Rossi, partito dal fondo della griglia e giunto infine 19esimo.

In Moto2 ha brillato lo spagnolo Raul Fernandez, vittorioso davanti al leader della generale Remy Gardner. Gara amara per il bernese Tom Lüthi, caduto nel corso del quinto giro.

In Moto3 successo dell'italiano Dennis Foggia davanti al turco. In testa al mondiale resta lo spagnolo Pedro Acosta (oggi out a seguito di una caduta).

keystone-sda.ch / STR (Jose Breton)