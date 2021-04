Portimão, nuovo inizio per due fenomeni

PORTIMÃO - Maverick Viñales e Fabio Quartararo hanno vinto in Qatar le prime due gare della stagione. Non è tuttavia su di loro che, a Portimão, saranno puntate le luci dei riflettori.

Il terzo appuntamento stagionale di MotoGP sarà infatti quasi esclusivamente dedicato al cannibale Marc Marquez, che farà il suo ritorno in pista, in gara, dopo aver trascorso gli ultimi mesi tra sale operatorie e palestre. Lo spagnolo sarà di certo arrugginito e, presumibilmente, anche un po’ titubante. Non ci si deve sorprendere insomma se dovesse spingere solo al 95% delle sue possibilità. Già così dovrebbe però riuscire a resuscitare una Honda che, fermo lui, ha raccolto solo delusioni. Dalla scorsa estate la casa giapponese si è divisa tra la speranza di rivedere in fretta il suo fenomeno e la voglia di mostrare di non essere da lui dipendente. Dopo tante gare “magre” ha però alzato bandiera bianca.

L’asfalto portoghese darà poi qualche risposta (attendibile) in più sulla situazione Vale Rossi. La Yamaha non aveva riferimenti in Qatar (l’anno scorso non si corse), mentre li avrà a Portimão. Un nuovo risultato totalmente negativo potrebbe far sorgere nuovi dubbi sulla reale competitività del Dottore.

