«Brown? È come Horner, sparge solo m****»

BRACKLEY - Alle frasi espresse da Zak Brown - amministratore delegato della McLaren - il quale nei giorni scorsi ha affermato che nel 2022 i piloti della Mercedes saranno sicuramente Verstappen e Russel, ha risposto duramente Toto Wolff.

«Zak Brown è come Christian Horner. Sparge solo m****», sono state le parole del Boss della Mercedes a "RacingNews365". «La condizione dei miei piloti è l’ultima delle mie preoccupazioni. Ma posso immaginare che all’esterno possa essere così, la competizione interna è molto forte. I grandi piloti come Lewis Hamilton e Valtteri Bottas percepiscono quando arriva un collega forte. E George Russell è la prossima generazione. Le difficoltà della Mercedes? Con i nuovi regolamenti abbiamo perso un po' di vantaggio che non può essere recuperato. In questo momento dobbiamo essere competitivi con quello che abbiamo e capire meglio la nostra macchina».

keystone-sda.ch / STF (Kamran Jebreili)