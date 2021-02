Alonso ha lasciato l'ospedale di Berna e sta bene

BERNA - L'incidente in bicicletta nel quale era rimasto coinvolto settimana scorsa sulle strade ticinesi aveva tenuto tutti con il fiato sospeso.

A qualche giorno di distanza, le sue condizioni fisiche sono tutto sommato buone. Come comunicato dal suo team, l'Alpine, lo spagnolo è stato dimesso dall'ospedale di Berna in cui era stato ricoverato per sottoporsi a un intervento di chirurgia maxillo-facciale.

La scuderia francese, per la quale il 39enne correrà quest'anno, ha comunicato che Fernando "dovrà osservare un periodo di riposo assoluto prima di ricominciare la preparazione in vista del prossimo Mondiale".

Chissà se Alonso riuscirà a essere al via nei test in Bahrain, in agenda dal 12 al 14 marzo sulla pista di Sakhir.

