Incidente in bicicletta per Alonso a Lugano

LUGANO - Paura per Fernando Alonso. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", lo spagnolo si è scontrato con un'auto mentre si stava allenando in bicicletta sulle strade ticinesi nei pressi di Lugano.

Il 39enne, trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti, avrebbe riportato delle fratture che potrebbero fargli saltare l'avvio di stagione. Soltanto nelle prossime ore sarà possibile accertare la gravità delle stesse, come evidenziato dal team Alpine in un comunicato: «Fernando è cosciente, ma sta aspettando ulteriori esami nella mattinata di domani».

Non inizia dunque nel migliore dei modi il 2021 di Alonso, che si stava preparando al grande rientro in Formula 1 dopo due Mondiali di assenza.

In carriera il pilota si era laureato due volte campione del mondo, con la Renault nel 2005 e nel 2006.