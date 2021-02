«Valentino? Prima andava in palestra una volta al mese, ora invece...»

Valentino Rossi e Gino Borsoi. Due piloti che hanno esordito insieme nel motomondiale nel 1996 (classe 125cc), ma che hanno avuto una carriera decisamente diversa.

Il Dottore ha conquistato nove Mondiali e - a quasi 41 anni - è ancora in pista con le motivazioni di un ragazzino. Dal canto suo Borsoi ha terminato la carriera nel 2004 dopo nove campionati in 125 ed è diventato team manager dell'Aspar Team. «Quando vedo Valentino che continua a lottare per il podio, penso che sia davvero incredibile», è intervenuto proprio Borsoi a "Gpone.com". «Non so dove riesca a trovare questa voglia e questo spirito per continuare a lottare e rischiare tutte le domeniche. A 40 anni ha ancora la velocità per competere con i piloti nati con una cultura diversa, è sorprendente. Valentino prima andava in palestra una volta al mese, non era preparato fisicamente, ora invece la situazione è diversa e si impegna per stare al livello dei più giovani. All'inizio il talento era sufficiente per stare davanti, con il tempo però gli avversari sono diventati sempre più preparati e agguerriti».