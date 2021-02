Dovizioso è carico: «Al posto di Marquez? Se ne può parlare»

BOLOGNA - L'ex pilota della Ducati - Andrea Dovizioso - non chiude la porta e un'eventuale offerta della Honda, in vista della stagione 2021. L'italiano potrebbe infatti essere chiamato a sostituire Marc Marquez, le cui condizioni fisiche restano incerte.

«Mi sento ancora un pilota», si può leggere sulle colonne di "Motorsport.com". «Sono aperto a ogni discussione, ma in questo momento non sto cercando per forza una sistemazione. Sono interessato soltanto a progetti di un certo tipo per cui se ci sarà l'opportunità di tornare in MotoGP se ne può parlare. Sarei il primo a essere contento di intavolare una discussione, in caso contrario non ci sono problemi. La Honda? Dipende da cosa propongono, non si tratta di una semplice chiamata. Ci deve essere un progetto, dove si ha voglia di provarci insieme. Ho l'abitudine a fare le cose per bene...».

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)