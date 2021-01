«Il rinnovo di Hamilton? Tutto uno show»

Lewis Hamilton rinnoverà o meno con la Mercedes? È questa la domanda che attanaglia maggiormente la mente degli appassionati di Formula 1 nelle ultime settimane. Nessuno può sapere che cosa succederà, anche se l'unica cosa certa è che il sette volte campione del mondo dal primo gennaio è ufficialmente svincolato.

Stando all'ex numero uno della F1 - Bernie Ecclestone, che conosce bene i sottili meccanismi della F1- Hamilton adorerebbe stare al centro dell'attenzione e comportandosi in questo modo si farebbe desiderare, anche se il suo obiettivo sarebbe di restare in Mercedes. Dal canto suo anche la scuderia tedesca sarebbe interessata a proseguire il rapporto con il pilota britannico, sia per il suo ruolo importante all'interno del team, sia a livello di immagine, visto che è attualmente il pilota più rappresentativo in circolazione. «È tutto uno show», ha dichiarato il 90enne al "Blick". «Si tratta di un escamotage per tenere Hamilton alla ribalta della cronaca in queste settimane noiose per il motorsport».

