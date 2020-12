Il russo confermato dalla Haas

BANBURY - Ingaggiato dalla Haas dopo un buon campionato di F2 e subito finito nella bufera per un video, finito online via social, nel quale palpeggia una ragazza. Le ultime settimane di Nikita Mazepin sono state intense.

Per la prima volta in carriera il 21enne - che evidentemente non si è ancora reso conto di essere diventato un personaggio pubblico - è infatti stato costretto a “rispondere” delle proprie azioni. Ha ricevuto grandi critiche, è stato pubblicamente condannato e ha rischiato il posto. Ma alla fine ha, in qualche modo, superato la bufera. Pur furiosa, “obbligata” dai miliardi del padre, la Haas lo ha confermato come pilota per la prossima stagione e i media hanno smesso di crocifiggerlo. Unica “sconfitta”, la fine dell’amicizia con Andrea D’Ival. Dopo averlo difeso, la modella ha infatti alzato un muro, lanciato frecciate neanche troppo velate. La giovane russa è passata dal «Siamo molto amici, è una brava persona che non farebbe mai nulla per ferirmi o umiliarmi» al «I corpi femminili non sono fatti per accogliere i pensieri o le azioni degli uomini». Non è un segnale di “gelo” tra i due? Il «Mai bere con gli str****» rende forse meglio l’idea...