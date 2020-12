Valentino Rossi: «Devo lavorare molto su me stesso»

Il campione italiano di MotoGp - Valentino Rossi - si appresta a iniziare a 42 anni, la 26esima stagione da professionista nel motomondiale. Il Dottore sarà per la prima volta fuori da un team ufficiale dall'anno dell'esordio in classe regina.

«Devo lavorare molto su me stesso», ha analizzato proprio Rossi a "Speedweek". «Dobbiamo migliorare in qualifica perché sono diventate fondamentali, ma bisognerà fare pressione anche sulla Yamaha perché ci sono problemi da risolvere. Manca velocità massima, ma soprattutto grip sul posteriore, cosa che determina anche l'altro problema. Se non riusciamo a far lavorare come si deve il posteriore la moto diventa molto difficile da guidare. Negli ultimi anni siamo partiti bene all'inizio della stagione, ma abbiamo sofferto nella seconda metà. Il problema è che tutti gli altri progredivano, sviluppavano le loro moto, mentre noi non riuscivamo ad andare avanti. Gli ultimi finali di stagione sono stati piuttosto duri».

Keystone (archivio)