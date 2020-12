Haas furibonda: «Ripugnante»

MOSCA - Nella prossima stagione la Haas punterà su Mick Schumacher e Nikita Mazepin. O almeno, così è stato comunicato la scorsa settimana. La presenza del russo però non è più tanto sicura. No, la scuderia statunitense non ha riconsiderato le doti tecniche del giovane; ha riconsiderato la sua… maturità fuori dalla pista.

Questo a seguito di un video, pubblicato come “vanto” su Instagram, nel quale il russo si mostra mentre palpeggia una ragazza, che per tutta risposta mostra il dito medio. Comprensibile che la dirigenza del team si sia detta scioccata, sconvolta e contemporaneamente furibonda per tale comportamento e tale censurabile sfoggio di volgarità.

«La Haas F1 non giustifica il comportamento di Nikita Mazepin nel video pubblicato sui suoi social media - ha scritto in un comunicato la scuderia - Il fatto che il video sia stato pubblicato sui suoi social è inoltre da considerare ripugnante. La questione sarà trattata internamente e, al momento, non saranno fatti ulteriori commenti».

Tirata d’orecchie, multa o qualcosa in più? Il giovane russo rischia grosso: non avesse un padre miliardario in grado di garantire sostegno economico al team...