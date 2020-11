Leclerc sconsolato: «Non ci saranno miracoli»

MANAMA - Non è stata una sorpresa visto lo scarso rendimento palesato durante tutta la stagione, ma dalle qualifiche in Bahrain si sperava che la Ferrari potesse "spremere" qualcosina in più della sesta fila. Vettel undicesimo, Leclerc dodicesimo e Rosse eliminate già in Q2: è difficile restare positivi e il giovane monegasco non si fa illusioni in vista della gara... «Non sono sorpreso dell'eliminazione in Q2, già dalle libere non mi sentivo a mio agio con la macchina - ha commentato Leclerc - In qualifica ho fatto dei progressi, ma non mi aspettavo di andare in Q3 perché ho fatto degli errori. Potevo fare di più, ma stavo guidando male. La gara? Non penso ci saranno miracoli, abbiamo comunque la possibilità di pensare a qualcosa di nuovo e analizzeremo bene i dati».

Un po' più positivo Vettel, che sta vivendo le sue ultime gare col Cavallino e per ora ha accantonato le polemiche. «Spero si possa fare la differenza con la gestione delle gomme. La macchina andava piuttosto bene, ma con un giro solo è difficile dare tutto. In gara potremo ottenere un buon bottino di punti, ma dovremo prendere le decisioni giuste al momento giusto».

keystone-sda.ch (Mario Renzi)