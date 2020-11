Tripletta spagnola nel GP d’Europa

VALENCIA - La Suzuki ha dominato il GP d’Europa di MotoGP. La casa giapponese è infatti riuscita a piazzare due moto nei primi due posti: Joan Mir ha preceduto Alex Rins. Per il maiorchino si tratta della prima vittoria in carriera, successo che lo ha lanciato in fuga nel Mondiale. A due gare dalla fine il 23enne ha ora ben 37 punti di vantaggio sulla coppia Rins-Quartararo.

Un piccolo sorriso, sul circuito valenciano, lo ha sfoggiato pure Pol Espargarõ, alla fine terzo davanti a Nakagami e Oliveira. Poca gloria invece per Valentino Rossi, rientrato in extremis dalla quarantena per il coronavirus e costretto al ritiro per problemi al motore.

In Moto2 ha trionfato Marco Bezzecchi, davanti a tutti fin dai primi giri e capace di precedere, sul traguardo, Martin e Gardner. Sam Lowes è finito sull’asfalto, cedendo la vetta della classifica iridata a Enea Bastianini.

In Moto3 Celestino Vietti è finito sull’asfalto mentre Albert Arenas ha rimediato una bandiera nera. Il Mondiale si è così riaperto anche grazie al successo di Raul Fernandez su Sergio Garcia e Ai Ogura.

keystone-sda.ch (Kai Foersterling)