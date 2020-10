«Schumi un idolo, nemmeno nei miei sogni avrei pensato di eguagliarlo»

NURBURG - Giornata indimenticabile per Lewis Hamilton, che vincendo alla grande al Nürburgring ha raggiunto Michael Schumacher a quota 91 vittorie in carriera. Al termine della gara il britannico è stato anche omaggiato da Mick - figlio del leggendario campione tedesco -, che ha voluto donargli un casco del papà («Complimenti, un record meritato», ha detto il giovane pilota).

Al settimo cielo e visibilmente emozionato, Hamilton dopo la gara ha espresso tutta la sua gioia. «È un momento meraviglioso. Quando cresci guardi quelli che diventano i tuoi idoli. Io ricordo quando giocavo con Michael Schumacher ai videogiochi della F1... mai avrei pensato di avvicinarlo, tanto meno di eguagliarlo. Solo dopo la gara mi sono reso conto di quanto fatto. Questo team mi ha dato tutto. Ho il massimo rispetto per Michael Schumacher. Ricordo che da bambino lo guardavo andare in fuga con le sue macchine e un giorno sognavo di vincere come lui. Ma raggiungerlo no... nemmeno nei sogni più sfrenati».

