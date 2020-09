Marciello secondo a Magny-Cours

Raffaele Marciello ha fatto ritorno sul tracciato francese di Magny-Cours per il secondo appuntamento del GT World Challenge Sprint. Si é trattato di una tappa inedita quella appena trascorsa sul circuito francese, da diversi anni poco utilizzato per le competizioni Internazionali ma, vista la situazione Covid, re-inserito nel campionato GT World Challenge, con grande curiosità per la gran parte dei piloti che mai avevano corso su questa pista.

Da sottolineare che proprio a Magny-Cours Marciello ha fatto il proprio esordio su una monoposto a bordo di una Formula Renault durante un test ben undici anni fa. Giovedì notte la Mercedes AMG GT3 numero 88 del Team AKKA ASP si é accesa per una sessione di test privati che hanno visto Boguslavskiy e Marciello conoscere il tracciato; poco tempo é servito a Raffaele per prendere confidenza con le curve del circuito Francese piazzandosi immediatamente in testa alla classifica. La giornata di venerdì ha visto due sessioni di prove libere in cui l'equipaggio ha potuto mettere a punto un set up ottimale per il weekend, riuscendo costantemente a piazzarsi in prima posizione. Sabato é andata in scena la prima sessione di qualificazione con Boguslavskiy al volante che non é riuscito ad andare oltre la sedicesima posizione. Sabato sera, tra le dieci e le undici, la prima gara del weekend ha visto la Mercedes AMG GT3 numero 88 scattare dalla ottava fila con il russo al volante.

Nella prime fasi Boguslavskiy é riuscito a portarsi in decima posizione, riuscendo ad evitare un groviglio di alcune auto che lo sopra avanzavano. Nel corso della prima mezz'ora é però scivolato in tredicesima posizione, a causa di un contatto con un avversario che ha danneggiato pesantemente la Mercedes AMG GT3 numero 88 nella parte frontale. A mezz'ora dal termine il volante é passato a Marciello che, nonostante la vettura fosse pesantemente danneggiata, é riuscito a risalire sino all'ottava posizione, performance notevole considerando che fosse più probabile il ritiro piuttosto che un risultato addirittura in Top 10. Domenica mattina, nelle prove di qualificazione valevoli per la seconda gara del weekend, Marciello é riuscito a piazzarsi in seconda posizione, a soli quindici millesimi dalla pole position e prima vettura in assoluto del marchio Mercedes AMG. Nel pomeriggio la gara ha visto Raffaele scattare dalla prima fila e mantenere la seconda posizione sino al termine della propria mezz'ora di guida, distaccando gli avversari alle spalle. Al pit stop, Boguslavskiy é rientrato trovandosi in prima posizione, riuscendo a respingere le pressioni dell'Audi alle spalle per solo un giro, prima di scivolare in seconda piazza dopo una parziale uscita di pista. Per la restante parte dello stint, il russo é riuscito a respingere la pressione della Mercedes AMG GT3 di Stolz, concludendo così al secondo posto.

Terminato questo weekend in terra francese sarà la volta nuovamente della Germania dove Raffaele sarà impegnato nell'Adac GT Masters sul circuito di Hockenheim dal 18 al 20 Settembre con il Team HTP Winward.