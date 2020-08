Lacrime rosse per Vettel

SILVERSTONE - La penalità inflitta a Ocon (per aver bloccato Russell in Q1) ha migliorato la griglia di partenza di Sebastian Vettel. Il ferrarista non può tuttavia certo dirsi soddisfatto dell’undicesimo posto dal quale dovrà scattare nel GP del 70esimo anniversario.

Seb è in difficoltà, ma questa non è una novità. Come non è una novità che i problemi sulla sua monoposto siano destinati a perdurare, ad accompagnarlo per tutta quest’ultima stagione rossa.

«Non posso dirmi scontento della mia prova – ha ammesso il tedesco in vista della gara britannica - non credo ci fosse molto di più da tirar fuori dalla vettura: per andare più veloce necessito di un grip maggiore. Devo fare i complimenti ai miei ingegneri, capaci di migliorare la macchina rispetto alla scorsa settimana, anche se guardando al cronometro poco sembra essere cambiato. Sbattiamo contro un muro ed e chiaramente deludente partire indietro così come notare il distacco con l’altra Ferrari. Il motivo di questa situazione? Non siamo abbastanza veloci».

keystone-sda.ch (Frank Augstein / Pool)