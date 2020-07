Leclerc: «C'è tanto da imparare»

BUDAPEST - Difficile ricordare dichiarazioni così arrendevoli da parte di esponenti della Ferrari. Ieri, però, in Ungheria Vettel e Leclerc hanno firmato una prestazione davvero deludente, addirittura doppiati dalle Mercedes. Un doppiaggio ai danni di una Ferrari? Non succedeva dal lontanissimo 2008!

«Siamo tornati alla normalità - le parole del tedesco, ieri sesto - È stata una giornata dove potevamo chiudere anche al quinto posto e non più in alto. Che le Mercedes ci doppiassero era chiaro anche prima della gara, non è stata una sorpresa».

Delusione anche per Charles Leclerc (11esimo al traguardo)... «Non so spiegarmi tutto questo, dobbiamo guardare i dati, il bilanciamento venerdì c'era mentre in gara no nonostante i pochi cambiamenti effettuati. In qualifica abbiamo tirato fuori più di quanto ci saremmo aspettati ma guardando la gara c'è ancora tanto da imparare...».

keystone-sda.ch (FIA/F1 HANDOUT)