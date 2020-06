Dolorosa caduta durante una gara di motocross

FAENZA - Brutto guaio per Andrea Dovizioso. Il forlivese si è fratturato la clavicola e dovrà per forza di cose rallentare il suo avvicinamento al Motomondiale.

Il 34enne è caduto mentre stava partecipando a una prova del campionato regionale italiano di motocross, gara alla quale si era iscritto per tenersi in forma in vista della nuova stagione. Nel capitombolo Dovizioso ha rimediato un trauma alla spalla sinistra con frattura composta della clavicola sternale. Per questo dovrà operarsi. Questo intoppo non dovrebbe mettere in dubbio la sua presenza il 19 luglio a Jerez, prima tappa della MotoGP.

keystone-sda.ch/STF (RUNGROJ YONGRIT)