Petrucci sbotta: «Miller? Se ne parla dall'anno scorso e non fa piacere»

Il team ufficiale della Ducati ha recentemente messo sotto contratto Jack Miller in vista della prossima stagione e sarà uno fra Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci a lasciare la squadra. Molti indizi fanno però credere che sarà "Petrux" a salutare la scuderia italiana.

"Già ad Austin lo scorso anno giravano le voci che sarebbe stato Jack Miller il prossimo pilota della Ducati», si può leggere sulle colonne di "Sportal.it". «Non fa piacere quando senti che il tuo team è alla ricerca di altri piloti, ma questa è la vita(...). La Ducati mi ha proposto più di una volta di correre in Superbike, ma penso sempre di essere in grado di togliermi le mie soddisfazioni anche nella classe regina. Forse non sono ancora pronto a lottare per il titolo, ma all’inizio della scorsa stagione nessuno avrebbe scommesso su una mia vittoria in una gara di Moto GP(...)».