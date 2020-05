Jack Miller passa al team ufficiale Ducati

L'australiano Jack Miller, a partire dal Mondiale 2021, sarà in sella a una Ducati ufficiale. Per il 25enne si tratta di una promozione dal team Pramac, squadra satellite in cui milita da tre stagioni. Tra le parti è stato trovato un accordo annuale da circa un milione di euro (più opzione per un ulteriore anno a favore del team).

La casa di Borgo Panigale dovrà ora decidere chi affiancherà Jack Miller: l'attuale coppia in Ducati è composta da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, con il primo che sembrerebbe il più indiziato a cambiare aria.

«Ringrazio di cuore tutto il team Pramac per il grande supporto ricevuto in questi anni trascorsi insieme. Non vedo l’ora di ricominciare a correre quest’anno e sono pronto ad assumermi con il massimo impegno la responsabilità di essere un pilota Ducati ufficiale nel 2021», ha commentato entusiasta Jack Miller.