Fernando Alonso è pronto per il grande ritorno in F1

Il mercato dei piloti di Formula 1 è sempre più in fermento. Dopo la separazione fra la Ferrari e Sebastian Vettel - sostituito sulla Rossa da Carlos Sainz Jr - gli appassionati di F1 potrebbero ben presto assistere a un altro colpo di scena.

Fernando Alonso infatti - due volte campione del mondo (2005 e 2006) - si è espresso, in una videoconferenza a Madrid, in merito a un suo possibile ritorno (aveva lasciato il circus nel 2018). «Nei prossimi due, tre o quattro anni, sento di poter avere un livello molto alto di motivazione e di preparazione. Potrei affrontare la Dakar, che è stata una grande esperienza, ma mi piacerebbe concentrare l'attenzione su una delle massime categorie degli sport motoristici, come il ritorno in Formula 1, il campionato mondiale Endurance o l'IndyCar(...). Ho un'idea in testa e voglio una sfida ai massimi livelli(...)».

Keystone