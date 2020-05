Sebastian Vettel via dalla Ferrari: «È stata una decisione difficile»

Adesso è ufficiale: dopo la notizia apparsa nei giorni scorsi sui quotidiani tedeschi, la Ferrari ha confermato l'informazione attraverso un comunicato stampa pubblicato nella giornata di martedì 12 maggio (vedi tweet allegato in fondo al testo). «La Ferrari e Sebastian Vettel hanno deciso di comune accordo di non prolungare il contratto che lega le due parti».

A partire dal 2021 il quattro volte campione del mondo di Formula 1 non guiderà dunque più la "Rossa". Arrivato a Maranello nel 2015, il pilota tedesco non è mai riuscito a salire sul tetto del mondo con la monoposto italiana, ma ha potuto festeggiare 14 vittorie delle 53 totali conquistate nella sua carriera. «Era nell'interesse di entrambi», è intervenuto Mattia Binotto, team principal della scuderia italiana. «Non è stata una decisione facile da prendere, visto il valore come pilota e come persona di Sebastian. Non c'è stata una ragione particolare, ma di comune accordo siamo giunti alla conclusione che i nostri cammini dovessero separarsi per riuscire a centrare i rispettivi obiettivi futuri».

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020























«Le temps pour réfléchir»

«L'équipe et moi avons réalisé qu'il n'y a plus de désir commun de rester ensemble au-delà de la fin de cette saison. Les questions financières n'ont joué aucun rôle dans cette décision commune. Ce n'est pas comme ça que je pense quand il s'agit de faire certains choix et ce ne sera jamais le cas, a de son côté réagi Sebastian Vettel. Ce qui s'est passé ces derniers mois a amené beaucoup d'entre nous à réfléchir à ce que sont nos véritables priorités dans la vie. Il faut faire preuve d'imagination et adopter une nouvelle approche face à une situation qui a changé. Je prendrai moi-même le temps nécessaire pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour mon avenir.»

